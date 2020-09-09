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Среда, 9 сентября 2020, 08:41 мск

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В больницах Екатеринбурга не будут проводить испытания китайской вакцины от коронавируса

Больницы Екатеринбурга не будут участвовать в испытании китайской вакцины от Covid-19. Отказ от тестирования поддержали все муниципальные медицинские учреждения города. Основная причина пока не называется. «Решение об участии в тестировании остается за руководством медицинских учреждений. Оно может быть обусловлено рядом причин, в числе которых отсутствие лицензии на такую деятельность», – сообщили в оперативном штабе.

Как уже писал «Новый День», одним из восьми медцентров России, где планируется ставить прививки от Covid-19, стала центральная городская больница № 7. Однако, как пояснила журналистам пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина, учреждение не будет принимать участие в испытаниях. В самой больнице причину не объяснили.

Как сообщили в пресс-службе «Петровакса», вакцина в лечебные центры распределяется централизованно из Москвы. Сроки проведения исследования и количество добровольцев остаются прежними – к участию в клинических испытаниях планируется привлечь 625 россиян.

«По регламенту проведения клинических испытаний участие в исследовании абсолютно добровольное. Каждый участник проходит процедуру скрининга по соответствию критериям исследования и подписывает информированное согласие на участие в испытаниях», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Петровакса»

Напомним, в России пройдет третий этап клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Минздрав объявил о наборе пациентов для третьего этапа тестирования вакцины от Covid-19 в начале августа.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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