В Свердловской области 128 человек сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, есть двухсотбалльники

В Свердловской области в этом году на 12 увеличилось количество стобалльников по результатам ЕГЭ: максимальное количество баллов набрали 128 человек. Из них 8 человек – двухсотбалльники, набравшие максимум по двум предметам. Таких, кто получил 300 и 400 баллов, в этом году не было.

Как ранее писал «Новый День», в этом году ЕГЭ в Свердловской области сдавали более 17 тысяч выпускников этого года и около 2 тысяч – прошлых лет. Еще 2 тысячи одиннадцатиклассников отказались от ЕГЭ, потому что экзамены в этом году не являлись обязательным условием для получения аттестата – их сдавали лишь те, кто планирует поступать в вуз.

По результатам всех прошедших этапов – основного, дополнительного, резервного – в Свердловской области насчитали 128 стобалльников и 8 двухсотбалльников, сообщила сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. А вот детей с результатами 300 и 400 баллов не было (в прошлом году выпускница гимназии № 9 набрала 400 баллов по 4 предметам).

«По русскому языку почти каждый третий написал на высокий балл – 80 баллов и выше. Математику профильного уровня на высокий балл написал каждый десятый выпускник. Радует, что по математике мы видим 10 человек со 100 баллами и еще 11 – с 99 баллами. По физике 12 человек набрали 100 баллов и еще 18 человек – 99. Цифры говорят о том, что результаты хорошие», – констатировала Татьяна Умнова.

Традиционно, кроме математики профильного уровня, больше всего выпускников выбирали обществознание. И именно обществознание стало самым сложным: здесь больше всего детей, которые не преодолели даже минимальный порог баллов, хотя точную цифру специалисты министерства не назвали.

«В обществознании сложная развернутая часть, она требует большой эрудиции, там и экономика, и политика, и прочие сферы. По обществознанию 100 баллов набрали 19 человек – для такого предмета это хороший результат», – считает Татьяна Умнова.

Одной из особенностей этого года стало увеличение числа тех, кто выбрал для сдачи информатику и информационные технологии. В прошлом году ЕГЭ по этой дисциплине сдавали чуть более 2 500 человек – в этом 2 931. По словам Татьяны Умновой, это связано с тем, что некоторые вузы в нынешнем году вместо физики по некоторым направлениям подготовки поставили в качестве вступительного экзамена именно информатику. 22 человека по итогам ЕГЭ набрали 100 баллов.

Что касается нарушений, со стороны организаторов их не было. Среди выпускников зарегистрировано 16: пять человек принесли на экзамены телефоны и были удалены, еще 11 имели при себе справочники и письменные заметки, и, наконец, один выпускник выполнял работу после объявления об окончании экзамена.

Напомним, за весь период проведения ЕГЭ до экзамена не допустили 39 человек – у них при входе в пункт приема была температура. Но, по данным министерства образования, все дети получили возможность пересдать экзамен в резервные дни.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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