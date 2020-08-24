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Понедельник, 24 августа 2020, 12:16 мск

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«Народная инициатива» собрала 10 тысяч подписей для возвращения выборов мэров

Активисты «Народной инициативы» собрали 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения законопроекта о возврате прямых мэрских выборов в Свердловской области. О достижении заветной цифры объявили волонтеры, которые сегодня проводят сбор рядом с администрацией Екатеринбурга, передает корреспондент РИА «Новый День». «Юбилейную» подпись поставил сотрудник мэрии, сообщают активисты.

Тем не менее, инициативная группа продолжит собирать подписи, чтобы иметь запас при их проверке на подлинность. У волонтеров стоит новая цель – 12 тысяч.

«Никто не расслабляется. Предстоит очень серьезная работа по заверке подписных листов, этим мы уже занимаемся. Четверть подписей проверили. Если находим так называемый брак, то звоним человеку и просим переподписать. До публикации в «Областной газете» у нас было собрано около 700 подписей, к которым могут придраться. Поэтому нам необходим запас. Я считаю, нам не нужно ставить рекорды по сбору подписей – 12 тысяч будет достаточно. Важнее сосредоточиться на проверке листов, чтобы все было чисто», – рассказал «Новому Дню» общественник Алексей Беззуб.

Активистам с проверкой подписей помогает координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев, участвующий практически во всех избирательных кампаниях в регионе. Алексей Беззуб уточнил, что подписи «Народной инициативы» на подлинность будут проверять сотрудники свердловского избиркома. Если все 10 тысяч подписных листов будут признаны действительными, законопроект общественников о возврате мэрских выборов рассмотрит законодательное собрание региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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