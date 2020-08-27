Смертельный несчастный случай на производстве «Форэс» вылился в уголовное дело

После смерти пострадавшего на производстве сотрудника компании «Форэс» Сергея Архипова в Асбесте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, в ночь на 21 августа 2020 года на «Форэсе» произошла разгерметизация шаровой мельницы мокрого помола, и её содержимое разлилось по цеху. Двое рабочих, 1980 и 1984 г.р., получили термические ожоги головы, туловища и конечностей. 25 августа один из пострадавших скончался в больнице.

Непосредственно после ЧП следователи СКР осмотрели место происшествия и выполнили иные неотложные мероприятия. Сейчас допрашиваются рабочие и руководство предприятия, анализируется документация, в том числе, касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 27.08.20

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