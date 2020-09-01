Вступил в силу приговор экскаваторщику, случайно закопавшему двух рабочих

Свердловский областной суд оставил в силе приговор водителю экскаватора Максиму Глухинькому, который в прошлом году случайно засыпал землей двух рабочих в траншее на улице Краснолесье в Екатеринбурге.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 19 октября 2019 года на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесье. Люди находились в 10-метровой траншее. В это время от экскаватора, работающего рядом, открепился ковш, он упал, мужчин засыпало землей. Одному из жертв не было и 20, второму – около 33 лет. В поиске тел участвовали 29 человек и семь единиц техники, из них 11 сотрудников МЧС и специализированные машины. Оба рабочих погибли, тело последнего было вызволено из траншеи глубокой ночью.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал экскаваторщика виновным по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему было назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд лишил его водительских прав на 3 года. Приговор был обжалован защитником. Как пояснили в пресс-службе областного суда, в апелляционной жалобе сторона защиты указывала на суровость наказания, просила изменить режим отбывания наказания с общего на колонию-поселение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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