По факту смерти рабочих под грудой земли возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Следователи отдела Ленинского района СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин во время земляных работ.

Как ранее сообщал «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесье. Люди находились в 10-метровой траншее. В это время от экскаватора, работающего рядом, открепился ковш, он упал, после чего мужчин засыпало землей. Одному из жертв обвала не было и 20, второму – около 33 лет, сообщают в следственном комитете по Свердловской области.

Фото СУ СКР по Свердловской области

«По данному сообщению следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы.Сотрудниками Следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняются все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ», – говорится в официальном заявлении СК.

Как сообщалось ранее, в поиске тел участвовали 29 человек и семь единиц техники, из них 11 сотрудников МЧС и специализированные машины. Оба мужчины погибли, тело последнего было вызволено из траншеи глубокой ночью.

Екатеринбург, служба информации

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