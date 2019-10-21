В Белоярском насмерть засыпало землей рабочего, чинившего канализацию

В поселке Белоярский погиб мужчина, который занимался ремонтом на канализационных сетях. ЧП произошло 18 октября около часа дня на улице Юбилейной. Ремонты на сетях вел скандально известный МУП «Новые технологии», по каким-то причинам обвалился грунт, землей засыпало слесаря-ремонтника 5 разряда, мужчину 1980 года рождения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Опрашиваются должностные лица организации, которая вела ремонт, из Государственной инспекции труда истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве. Добавим, аналогичная трагедия в выходные произошла в Екатеринбурге. На пересечении улиц Мехренцева и Краснолесье двое рабочих оказались погребены под землей из-за упавшего ковша экскаватора.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 21.10.19

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