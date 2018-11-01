«Белоярская борзота?" В Студенческом без отопления жилые дома и больница, но в минЖКХ отчитались о запуске тепла (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Студенческого замерзают в собственных домах, без тепла остается и больница, в местной школе отменяли уроки, закрыт детский сад. В населенном пункте ведутся работы по замене отопительной сети, начатые еще в конце сентября. Как рассказывают белоярцы, тепло включили на пару дней – чтобы отчитаться в министерство ЖКХ о начале отопительного сезона. Но потом все отключили – подробности в материале «Нового Дня».

Срыв отопительного сезона

В поселке Студенческом в больнице пациенты сидят в теплой одежде, а медперсонал под халатами носит свитера. Здание не отапливается с четверга, несмотря на то что на Урал пришли холода. Медики говорят, на днях замеряли температуру: в коридоре столбик термометра поднимался до +12 градусов. Тепло в больнице только в кабинетах. «У нас печки. Мы с утра приходим, включаем обогреватели. Потом в конце дня тут нагревается, градусов 18 есть. У нас работает только поликлиника. Стационара нет», – говорят сотрудники.

Напротив самой больницы огромная траншея, которую нужно обходить. Такие же ямы украшают большую часть поселка. Места раскопок не огорожены и не обозначены предупредительной лентой. А вокруг ходят дети (напомним, сейчас у школьников каникулы), да и взрослые легко могут свалиться прямо на трубы.

Без отопления на начало ноября в Студенческом остаются еще пять жилых домов. Дело в том, что в поселке ведутся работы по замене сетей теплоснабжения, которые начались только в конце сентября. Поэтому местные жители вынуждены мерзнуть в своих квартирах. «Отопления нет. Было на несколько дней. После чего мужики начали ремонт, и отопление опять отключили», – рассказывает местный житель.

Накануне рабочие говорили, что должны дать тепло в некоторые дома. А через пару дней отопление снова отключат. «Мы занимаемся [ерундой]. Тут старая труба. Просят новую не класть, а привариваться к старой. Глава какой-то приехал в пиджаке и попросил сделать так», – говорит один из сварщиков.

По словам рабочих, это временная мера, она позволит им успеть подготовить трубы. Затем отопление снова отключат на день, чтобы установить новые сети.

Депутат Белоярской думы Иван Десятков рассказывает, что все эти временные подключения нужны были для того, чтобы отчитаться в минЖКХ о начале отопительного сезона, чтобы не всплыло, что ремонт начинается в конце октября. Еще в мае этого года из бюджета Белоярского городского округа было выделено 20 млн рублей на замену труб отопления и теплоснабжения в поселке Студенческом. Но торги по поиску подрядчика были завершены только в конце сентября. В связи с этим работы начались уже во время отопительного сезона, из-за чего в населенном пункте 10 жилых домов, одно общежитие, Дом культуры остались без тепла. «В пятницу они отключили школу, садик и пять домов. Сказали: «Мы за три дня к понедельнику все сделаем». К понедельнику они успели школу запустить. Садик вчера вечером подцепили. Шесть дней они подключают. Этим самым они выгораживают главу района, что все нормально, сильно не морозят людей», – рассказывает Иван Десятков. Депутат дополнил, что вскоре рабочие начнут заменять старую ветку теплосетей, которые ведут к другим пяти жилым домам. По его предположению, перебои с отоплением в поселке затянутся еще на месяц. Сегодня на заседании думы планируется заслушать отчет по отопительному сезону главы Белоярского района. Кроме того, сегодня же, с 10 часов в Студенческой сельской управе организован выездной прием граждан по вопросам отопления, который проведет Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. Затем он лично проверит наличие отопления в жилых домах и соцобъектах. Главе района внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, срывы отопительного сезона в Белоярском районе происходят ежегодно. Не помогают ни смена глав, ни уголовные дела. Как уже сообщал «Новый День», бывшего заместителя главы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко приговорили к 9 годам колонии за взятку в 3,3 млн рублей, но позднее приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Оно до сих пор продолжается, а Прохоренко находится под подпиской о невыезде (в пресс-службе прокуратуры сообщили, что уголовное дело Прохоренко все еще находится в СК, а в СК говорят, что новой информации для СМИ пока нет). Его бывшему шефу, экс-главе района Павлу Юдину, повезло еще больше: он возглавил один из отделов областного министерства общественной безопасности. Новый мэр, Андрей Горбов, с доставшимся ему наследством справляется с трудом, не успевая латать ветхие сети. В предпоследний раз вышеупомянутый поселок Студенческий замерзал в марте этого года уже при Горбове, и снова – из-за коммунальной аварии.

Тем не менее местные коммунальные МУПы исправно получают бюджетные деньги, порой даже за невыполненные работы. Около двух недель назад в Белоярском районе было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУПа, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, подозреваемый подписал акты выполненных работ по капремонту сетей на 4 млн рублей, зная, что фактически они не исполнены. В СК не называют организацию, но описанная ситуация очень напоминает события, связанные с МУП «Новые технологии».

Кстати, депутат Десятков отметил, что трубы, закупленные для запланированной сейчас замены – некондиционны, но добиваться поставки тех, что нужны, якобы не стали, чтобы ускорить процесс подключения тепла.

Белоярский, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Белоярский. Другие новости 01.11.18

Емельяненко снова приедет в Екатеринбург, чтобы подраться. / На монголов, нагайки и музыку: кому на Урале достанутся деньги Фонда президентских грантов. / 20 % уральцев сталкиваются с отказом в приеме на работу из-за возраста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»