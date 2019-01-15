«Мальчик ушел в яму с головой»: после прокладки теплотрассы в Белоярском остались провалы (ФОТО)

После прокладки новой теплотрассы в поселке Студенческом (Белоярский район) строители не смогли как следует засыпать за собой ямы, что едва не привело к трагедии.

Как рассказал РИА «Новый День» местный депутат Иван Десятков, после окончания работ в ноябре на территории поселка остались многочисленные глубокие ямы и провалы. По мнению депутата, это произошло из-за того, что работы проводились уже при минусовых температурах, и ямы засыпались не рыхлым грунтом, как положено, а заваливались крупными мерзлыми комьями, между которыми оставались провалы. В дни новогодних каникул в одну из таких ям провалился шестилетний мальчик, о чем рассказала в соцсети «Одноклассники» его бабушка: «Вчера у меня внук гулял у детской площадки и попал в яму. Еще бы немного, и он совсем ушел бы под землю. Его успел вытащить из ямы прохожий. Это траншея, в которой проходит новая теплотрасса. Вот в эту яму, она осыпается и все глубже уходит. Там видно даже трубы и плит нет», – написала женщина.

По словам Десяткова, на необходимость заровнять опасные провалы общественность обращала внимание местных властей еще несколько месяцев назад, но они отделываются только обещаниями. «Обеспечить безопасное пешее передвижение по поселку – невыполнимая задача для чиновников. Полтора месяца назад (26 ноября 2018 года) в Студенческом состоялся сход жителей. Администрацию представляли три чиновника: Андрей Горбов, Сергей Сидоров и Дмитрий Бетев. Именно от них жители получили авторитетные заверения в том, что опасные ямы и провалы будут ликвидированы в течение нескольких дней. Полтора месяца назад. К этой же троице жители вынуждены обращаться до сих пор по тому же вопросу. Ямы и провалы не только не засыпали, но и не огородили... Яма, в которую провалился шестилетний ребенок, сейчас еще больше спрятана под снегом. Если этот провал заполнится талой водой, то станет смертельно опасной ловушкой не только для шестилетних детей. Глубина около 1,5 м», – сообщил Десятков.

В комментариях к посту в «Одноклассниках» жители Студенческого указывают и другие опасные места: «На Фабрике напротив детдома тоже есть такой провал уже давно. Раньше хоть опознавательные палки торчали. В этом месте двум машинам не разъехаться, а если кто не знает и поедет... Яма в полумраке, пешеход не увидит в темноте, если не знает»; «В центре Белоярки, на обочине дороги напротив ДЮЦа, практически открытый колодец, заваленный снегом».

Напомним, в начале ноября съемочная бригада РИА «Новый День» выезжала в Белоярский район, чтобы убедиться, что работы по замене теплосетей ведутся – перед этим поступила информация, что многие дома в поселке не отапливаются. В итоге трубы были проложены, но проблемы на этом не закончились.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 15.01.19

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