Жителям Студенческого не меньше двух недель придется терпеть перебои с отоплением (ФОТО, ВИДЕО)

Жителям Студенческого еще две недели придется терпеть перебои с отоплением. Напомним, в Белоярском районе в этом году в очередной раз произошел срыв отопительного сезона. Ранее «Новый День» писал, что в поселке Студенческом ведутся работы по замене сетей теплоснабжения, которые начались в конце сентября. В итоге, в населенном пункте не отапливались пять жилых домов, а также школа, детский сад и больница.

Как меняют трубы в глубинке

Белоярский депутат Иван Десятков РИА «Новый День» рассказал, что сегодня прошло заседание думы, на котором глава Белоярского района назвал сроки, когда должны будут закончиться работы по замене теплосетей. «Сказал, что до 15 или до 10 ноября все будет сделано. И все. И прокурор у нас сидел на думе. Оценку давали подготовки к отопительному сезону. Восемь человек проголосовали за удовлетворительную оценку. Восемь человек за неудовлетворительную оценку. Двое воздержались», – сообщил депутат Белоярской думы.

Кроме того, сегодня утром в Студенческой сельской управе прокурор провел выездной прием граждан по вопросам отопления. Как сообщил Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев «41 каналу», многие жители пожаловались на то, что работы по замене сетей теплоснабжения начались слишком поздно (как раз во время отопительного сезона). «В настоящее время в отношении главы администрации (Андрея Горбова, – прим. ред.) возбуждено дело об административном правонарушении за предоставление услуг ненадлежащего качества. Кроме того, объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства с угрозой привлечения к уголовной ответственности. Направлено исковое заявление в суд», – рассказал прокурор.

Ранее Иван Десятков рассказывал съемочной группе «Нового Дня», что трубы для ремонта были закуплены не те, что оговаривались в контракте. Якобы те бесшовные, что были нужны, ждать долго – поэтому взяли что есть. Подробности – на видео.

Срыв отопительного сезона в Студенческом

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 01.11.18

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