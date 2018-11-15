Область впервые задумалась об увольнении глав Каменского и Белоярского районов

Свердловские власти задумались о «создании прецедентов» в отношении глав муниципалитетов, которые раз за разом срывают отопительный сезон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проблема была поднята сегодня на заседании согласительной комиссии депутатом Вячеславом Вегнером. Он напомнил, что в двух районах не строятся котельные, потому что не готова проектно-сметная документация, и обратился к первому вице-губернатору Алексею Орлову с просьбой «начать принимать меры к этим главам».

Министр ЖКХ Николай Смирнов подтвердил, что Каменский и Белоярский районы в этом отношении остаются самыми проблемными. «Если глава хочет найти выход, то попасть ко мне на приём – не проблема, деньги бы нашли. Но у них нет ПСД», – подчеркнул он.

Алексей Орлов согласился, что «прецеденты пора создавать». «И может быть, это будет даже не выговор», – отметил он.

Напомним, в Белоярском проблемы с отоплением тянутся давно. Бывший вице-мэр по ЖКХ Сергей Прохоренко даже был приговорён к 9 годам строгого режима за взяточничество в процессе модернизации сетей, но потом приговор отменили, а дело отправили на пересмотр. Новый глава, Андрей Горбов, с коммуналкой в районе тоже справиться не может.

Отопительный сезон опять начинается со скандала

Сложная ситуация и в Каменском районе – там каждый год случаются аварии на теплосетях, а граждане уже несколько месяцев требуют поведения референдума по отстранению от власти главы района Сергея Белоусова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов из Хабаровска в Екатеринбург. / Меру пресечения водителю «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре, определят сегодня. / В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»