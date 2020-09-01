Суд отменил закупку дорогостоящей иномарки для сельских чиновников

Камышловская межрайонная прокуратура через суд признала недействительной закупку дорогостоящей «Тойоты» для администрации Зареченского сельского поселения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, муниципалитет заключил контракт с ООО «Оками Урал» на поставку автомобиля. Но в аукционной документации были указаны технические характеристики, которые соответствовали только одной модели производителя – это «Тойота Камри» в комплектации «Стандарт плюс» стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Искусственное ограничение количества участников закупки является прямым нарушение федерального законодательства.

Прокуратура оспорила сделку в областном арбитражном суде. По решению суда администрация Зареченского сельского поселения обязана вернуть «Оками Урал» автомобиль, а организация – деньги в бюджет поселения.

Аналогичная история была в 2019 году – мэрия Тавды пыталась купить модель «Тойота Камри» за 2,2 миллиона рублей за счет бюджета, но прокуратура добилась отмены торгов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

Вступил в силу приговор экскаваторщику, случайно закопавшему двух рабочих. / От коронавируса скончались еще четверо свердловчан. / Роспотребнадзор открыл коронавирусную горячую линию для родителей школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»