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Вторник, 1 сентября 2020, 11:16 мск

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Суд отменил закупку дорогостоящей иномарки для сельских чиновников

Камышловская межрайонная прокуратура через суд признала недействительной закупку дорогостоящей «Тойоты» для администрации Зареченского сельского поселения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, муниципалитет заключил контракт с ООО «Оками Урал» на поставку автомобиля. Но в аукционной документации были указаны технические характеристики, которые соответствовали только одной модели производителя – это «Тойота Камри» в комплектации «Стандарт плюс» стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Искусственное ограничение количества участников закупки является прямым нарушение федерального законодательства.

Прокуратура оспорила сделку в областном арбитражном суде. По решению суда администрация Зареченского сельского поселения обязана вернуть «Оками Урал» автомобиль, а организация – деньги в бюджет поселения.

Аналогичная история была в 2019 году – мэрия Тавды пыталась купить модель «Тойота Камри» за 2,2 миллиона рублей за счет бюджета, но прокуратура добилась отмены торгов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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