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Пятница, 20 сентября 2019, 10:36 мск

Новости Екатеринбург

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После публикации «Нового Дня» прокуратура оспорила покупку дорогого авто для чиновников из уральской глубинки

Прокуратура через суд оспорила покупку «Тойоты Камри» для администрации Тавдинского городского округа. Чиновники потратили из бюджета более 2,2 миллионов на машину в комплектации «Престиж Safety», одной из самых дорогих в линейке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, тавдинская администрация заключила контракт на поставку автомобиля с ООО «Ремаг2». Причем в аукционной документации технические требования по совокупности подходят только одной модели конкретного производителя – «Тайота Камри Престиж Safety». Это ограничивает количество участников закупки. По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд о признании торгов недействительными. Требования прокурора были удовлетворены, «Ремаг2» должен вернуть деньги администрации, а те – передать компании автомобиль. Судебный акт в законную силу не вступил.

«Новый День» ранее писал об этой закупке. В требованиях в числе прочего были указаны: система распознавания дорожных знаков, подушки безопасности для всех пассажиров, салон из кожи, цвет автомобиля – «белый перламутр».

Зачем администрации весьма небогатого городского поселения такой автомобиль, пояснял глава Виктор Лачимов.

Добавим, «Тойота Камри» – любимая машина чиновников свердловской области всех уровней. Например, в администрации Екатеринбурга потратили 18 миллионов на машины в апреле этого года. В 2018 году правительство Свердловской области провело масштабное обновление автопарка на 40 миллионов. Почти все закупленные машины в обоих случаях – «Тойота Камри», и распознать, что технические требования подходят именно под эту марку, не составляет труда.

Тавда, Светлана Загороднева

Тавда. Другие новости 20.09.19

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