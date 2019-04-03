Трату 18 миллионов на новые машины в мэрии объяснили тем, что чиновники работают

В администрации Екатеринбурга объяснили, зачем покупают 10 новых автомобилей и как траты на легковушки связаны с желанием мэрии пересадить людей на общественный транспорт.

Накануне стало известно, что администрация Екатеринбурга покупает 10 легковушек за 18 миллионов рублей, по характеристикам из ТЗ речь идет о «Тойота Камри». «Новый День» припомнил, что при этом администрация Екатеринбурга убеждает горожан в приоритетном развитии общественного транспорта. В пресс-службе администрации города объяснили, зачем им машины и почему чиновники не могут ездить на автобусе.

В ответе на запрос, который поступил в редакцию, подтверждается: сохранение приоритета пассажирского транспорта перед личным зафиксировано в Стратегическом плане развития Екатеринбурга до 2030 года. «Приоритетность пассажирского транспорта – один из важнейших принципов организации дорожного движения в Екатеринбурге, планов по его пересмотру на сегодняшний день нет», – отмечают в мэрии.

«По поводу указанного вами противоречия между приоритетностью общественного транспорта и закупкой новых легковых автомобилей для МБУ «Автобаза Администрации города Екатеринбурга» сообщаю следующее: легковые автомобили МБУ «Автобаза Администрации города Екатеринбурга» не являются личным транспортом и используются для выполнения служебных обязанностей подразделениями Администрации города Екатеринбурга, администраций районов города Екатеринбурга и подведомственными муниципальными учреждениями», – говорится в ответе на запрос.

Добавим, главы других уральских городов необходимость покупать «Камри» обычно объясняют тем, что им приходится часто ездить на совещания в правительство региона. «На поезде ехать выходит дороже – 1,5 тысячи туда, обратно, купе, постельное белье... А на машине мы по одному не ездим, договариваемся, и всем, кому надо, едем», – комментировал ранее глава тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Очевидно, что от администрации Екатеринбурга до здания правительства расстояние существенно меньше. Однако машины все равно нужны. «Екатеринбург побольше Тавды будет, город не маленький. Департамент образования имеет подразделения во всех семи районах. Департамент по благоустройству решает свои задачи, связанные с контролем за УДС, у транспортников свои задачи... Я как сотрудник пресс-службы могу сказать, что на общественном транспорте выполнять нашу работу было бы крайне затруднительно – отдел один, а мероприятий много. Когда нет машин, приходится садиться на метро, если есть такая возможность. Автопарк нужен именно для выполнения служебных обязанностей разными подразделениями», – пояснила сотрудник пресс-службы Ксения Хилаева. Что касается машин, которые в мэрии уже есть, – то 60% автопарка отработали более 7 лет.

«Новый День» также интересовался: чиновники высказывали пожелания горожанам пересаживаться с личного транспорта на общественный; распространяется ли пожелание на чиновников? «Что касается выбора способа передвижения, каждый горожанин сам определяет, каким именно образом ему удобнее перемещаться по городу», – отметили в администрации города.

Комментируя запрос о закупке 10 легковушек, в мэрии добавили, что в прошлом году купили пять трамваев. Автобусы покупали в 2015-2017 годах, 170 штук.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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