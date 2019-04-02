Администрация Екатеринбурга потратит 18 миллионов из бюджета на авто для своего комфорта

Администрация Екатеринбурга хочет купить 10 машин премиум-класса. Из бюджета города на это уйдет 18 миллионов рублей. Аукцион на поставку легковых автомобилей для МБУ «Автобаза Администрации города Екатеринбурга» (заведует машинами мэрии) был опубликован сегодня. Согласно документации, автомобили должны быть новыми, без пробега, не ранее 2018 года выпуска, цвета серебристый металлик. Обязательно наличие передних и задних датчиков парковки, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и другие системы для помощи водителю.

Судя по габаритам машины и прочим требованиям, речь идет о любимой марке чиновников в Свердловской области – «Тойота Камри». За каждый автомобиль мэрия готова заплатить максимум по 1,8 млн рублей, то есть покупается комплектация «Классик» или «Стандарт Плюс», не самые топовые комплектации. Добавим, к началу этого года в автопарке администрации города было 67 автомобилей. Из них – почти 40 легковушек «Тойота Камри». Также сотрудники администрации пользуются автомобилями «Шевроле Эпика», Вольво S80, «УАЗ-Патриот», несколькими машинами категории D, а кроме того, в автопарке есть один «Ниссан Патфайндер».

На протяжении нескольких лет администрация Екатеринбурга убеждает горожан, что в плане развития транспорта у города есть только один путь – дать приоритет общественному транспорту. В последней версии проекта Стратегического плана развития города до 2030 года уточняется, что должна проводится политика «Город для жизни», одно из ключевых звеньев которой – приоритет общественного транспорта. В пресс-службе администрации не смогли оперативно прокомментировать, как связаны идеи о развитии общественного транспорта для горожан с закупками автомобилей для чиновников, но пообещали ответить на соответствующий запрос.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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