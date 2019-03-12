«У нас старые «Волги», уже ногами тормозим»: чиновники из уральской глубинки покупают авто за 2 миллиона

Администрация Тавдинского городского округа покупает автомобиль стоимостью более 2 миллионов. В требованиях – система распознавания дорожных знаков, подушки безопасности для всех пассажиров и салон из кожи. А деньги на это даст областной бюджет.

Тавдинская администрация покупает любимую машину властей в регионе, Toyota Camry. Комплектация должна быть «Престиж Safety» – из семи возможных комплектаций «Камри», указанных на официальном сайте, это пятая по дороговизне машина. Цвет автомобиля должен быть «белый перламутр», аудиосистема премиум-класса JBL, дисплей 8 дюймов, навигация, полностью светодиодная передняя и задняя оптика. В такой машине есть система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система контроля и информирования об усталости водителя, система оповещения о смене полосы движения, круиз-контроль и другие опции для комфорта водителя. Для пассажиров – кожаный салон, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений. Стоимость автомобиля – 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Зачем администрации весьма небогатого городского поселения такой автомобиль, объяснил глава Виктор Лачимов. «Мы находимся в 380 километрах от Екатеринбурга. Автопарк, который у нас есть, уже старый. Наши старые «Волги» в таком состоянии, что уже практически ногами тормозим. Закупку нам одобрили на согласительной комиссии, деньги выделяет область», – рассказал Лачимов. По его словам, машина не столь элитарная, как кажется – год назад такие «Тойоты» стоили 1,8 миллиона, но цены выросли. «Мы считали. На поезде ехать выходит дороже – 1,5 тысячи туда, обратно, купе, постельное белье... Да и мобильность понижается. А на машине мы по одному не ездим, договариваемся, и всем, кому надо, едем. Мы покупали «Ладу», по нашим дорогам она полгода отъездила, теперь нужен ремонт. Покупать уазик – я как охотник знаю – раз съездил, что-то отпало. У нас за год пробег 150 тысяч, за три года 450 тысяч. А больше автомобили не выдерживают. Покупать надежную иномарку в итоге обходится дешевле», – считает глава Тавды. По его словам, одно из главных достоинств «Камри» – это безопасность. К тавдинским дорогам больше бы подошел кроссовер, то это уже роскошь – «на такую радость нам денег не дают».

Аналогичные автомобили, правда, классом ниже и подешевле, закупали и в других городских округах. Так, администрация Байкаловского сельского поселения дважды пыталась найти «Камри» за 1,5 миллиона рублей. В Серове покупали сразу три таких иномарки. А администрация Невьянска отменила аналогичную закупку – после публикации РИА «Новый День» прокуратура заявила о проверке целесообразности расходов.

Масштабное обновление автопарка в правительстве Свердловской области прошло летом 2018 года. Областные власти закупали автомобили сразу на 40 миллионов рублей – 11 машин по цене 2,2 млн руб. каждая и еще 10 авто – по 1,7 млн руб. В ДИПе корреспонденту «Нового Дня» такие траты объяснили тем, что необходимо менять автомобили, практически полностью выработавшие свой ресурс, машины отъездили более 400 тысяч километров и износились., в том числе потому что ездить приходится «в отдельных случаях, в неблагоприятных дорожных условиях».

Тавда, Светлана Загороднева

Тавда. Другие новости 12.03.19

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