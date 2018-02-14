Прокуратура разберется, зачем администрации Невьянска автомобиль за 1,5 миллиона рублей

После публикации РИА «Новый День» о закупке администрацией Невьянска автомобиля за 1,5 млн рублей прокуратура организовала проверку.

Как сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, проверка началась после соответствующей публикации в СМИ. Установлено, что 12 февраля 2018 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля с начальной (максимальной) ценой контракта в размере около 1,5 млн рублей. «В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые предположительно в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля – «Тойота Камри». В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд», – отмечают в прокуратуре.

Как ранее сообщал «Новый День», согласно техзаданию к закупке, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года, не бывшим в эксплуатации, ожидаемый цвет – белый или темно-серый металлик, с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, климат-контролем, аудиосистемой, тонированными задними стеклами. Все параметры габаритов седана, как и было сказано, идеально соответствуют автомобилю Toyota Camry.

Добавим, чиновники Серова решили в этом году обновить автопарк за 4,5 млн рублей, ссылаясь на сильный износ машин. Износ автомобили мэрии Серова заработали всего за три года.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 14.02.18

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