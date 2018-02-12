Администрация Невьянска закупает автомобиль за полтора миллиона

Администрация Невьянского городского округа закупает седан стоимостью более 1,5 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сайте госзакупок появилась соответствующая документация за подписью главы администрации городского округа Александра Берчука. Согласно ТЗ, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года, не бывшим в эксплуатации, ожидаемый цвет – белый или темно-серый металлик, с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, климат-контролем, аудиосистемой, тонированными задними стеклами. Все параметры габаритов седана идеально соответствуют автомобилю Toyota Camry.

Добавим, в состав Невьянского городского округа входит один город и несколько поселков, сел и деревень. Согласно данным с официального сайта, в 2017 году (к 1.12.2017) доходы городского округа составили чуть более миллиарда рублей, расходы около 1,2 млрд. Больше всего город тратит на образование – порядка 700 млн. Меньше всего – на здравоохранение, расходы были запланированы на уровне всего 270 тысяч рублей, и те на указанную дату остались неисполненными.

Фото с сайта bestluxutycars.us

Невьянск, служба информации

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