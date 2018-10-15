Сельские чиновники на Урале покупают дорогой автомобиль марки, «модной» в областном правительстве

Администрация Байкаловского сельского поселения объявила аукцион по покупке легкового автомобиля стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Судя по всему, сельским чиновникам понадобилась Toyota Camry.

Документы к аукциону по приобретению автомобиля на сайте госзакупок появились сегодня. Максимальная стоимость машины – 1 млн 603 тысячи рублей, платить будет бюджет Байкаловского сельского поселения. В это муниципальное образование, где проживает около 8 тысяч человек, помимо одноименного села-административного центра, входят еще одно село и два десятка деревень, в большинстве из которых не наберется и сотни жителей. Администрация заказывает легковой автомобиль с автоматической коробкой передач, круиз-контролем, датчиком дождя, аудиосистемой. Цвет – серебристый «металлик». Под описание и характеристики автомобиля подходит Toyota Camry. На то, что это именно автомобиль японского производителя, прозрачно «намекает» раздел «Обоснование цены контракта», где источником получения данных о ценах указан сайт «Тойоты».

Camry – весьма популярный автомобиль в правительстве региона, да и в городах Свердловской области. Областные власти, к примеру, летом закупали сразу 21 легковушку, из них 11 машин – люксовые Camry. Администрация Байкаловского сельского поселения просит машину попроще – судя по ценнику, речь идет о комплектации «Стандарт Плюс» или «Классик», в салоне не будет ионизатора воздуха, вместо трехзонного климат-контроля будет двухзонный, а мультимедийный экран будет не 7 дюймов, а 4,2 дюйма.

Добавим, аналогичный автомобиль хотели купить в администрации Невьянска. После публикации РИА «Новый День» целесообразностью покупки заинтересовалась прокуратура, а заказчик спустя несколько дней покупать такую машину передумал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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