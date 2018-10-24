В Свердловской области поселковая администрация повторно пытается купить автомобиль за 1,5 миллиона

Администрация Байкаловского сельского поселения повторно объявила аукцион на покупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей. Под условия, указанные в техзадании, подходит Toyota Camry, любимая машина чиновников регионального правительства.

Администрация Байкаловского района на сайте госзакупок ищет поставщика автомобиля стоимостью 1 млн 603 тысячи рублей. В документации подробно указаны параметры автомобиля, под эти данные подходит Toyota Camry. Машина должна быть с автоматической коробкой передач, круиз-контролем, датчиком дождя, аудиосистемой. Цвет – серебристый металлик. Документация точь-в-точь повторяет ту, что Байкаловское сельское поселение публиковало 15 октября – однако тогда не откликнулся ни один возможный поставщик. Заявки к этому аукциону принимаются до 1 ноября, стоимость контракта по сравнению с предыдущим не изменилась.

В Байкаловское сельское поселение, помимо административного центра, входят еще два села и два десятка деревень. Во всем муниципальном образовании проживает около 8 тысяч человек. Уточнить, для кого предназначается автомобиль и почему выбор пал именно на эту марку, не вышло – главу муниципального образования Дмитрия Лыжина не удалось застать в его кабинете, телефон специалиста по вопросам имущества Сергея Рожина не отвечает.

Байкалово, Светлана Загороднева

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