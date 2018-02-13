Серовские чиновники потратят на обновление автопарка 4,5 млн рублей – «старые» машины износились за 3 года

Чиновники администрации Серовского городского округа всерьез взялись за собственный автопарк, решив обновить его. Причем суммы расходов на автомобили для муниципальных служащих могут удивить наблюдателей, особенно если знать дефицит бюджета Серова, – по состоянию на прошлое полугодие он приблизился к 90 млн рублей.

Тем не менее, чиновники выделяют существенные средства на автомобили, в том числе представительского класса. Так, в рамках «обновления материально-технической базы» в Серовском ГО в этом году купят две новые машины стоимостью 1 млн 495 тысяч (изначально конкурс был объявлен с максимальной ценой контракта 1 млн 196 тысяч, но желающих участвовать не нашлось) и 1 млн 691 тысяч 666 рублей. Одно из приобретений, то, что подороже, – это Toyota Camry для главы муниципалитета Елены Бердниковой. Причем до этого градоначальница передвигалась на точно такой же машине, лишь постарее – 2015 года выпуска, купленной за 1,8 млн рублей. По данным серовских СМИ, которые цитируют вчерашнюю пресс-конференцию главы ГО, автопарк «сильно износился», поэтому и возникла потребность купить новые машины. Какой марки будет второй седан за 1,5 млн бюджетных денег, пока неизвестно.

Кстати, сильный износ машины мэрии Серова заработали всего за три года. Именно тогда была куплена Toyota Camry и паркетник Mitsubishi Pajero Sport – машины заменили авто, на которых двигался предыдущий глава Евгений Преин, Hyundai Sonata и Audi A6 Allroad Quattro.

Что стало с этими иномарками – продолжают ими пользоваться или списали их – неизвестно. «Новый День» отправил запрос информации Управлению гражданской защиты Серова, на балансе которого они и находятся. При этом на портале госзакупок неожиданно обновились несколько старых лотов на поставку запчастей и ремонт автомобилей, которыми пользуются серовские чиновники. Один из них был размещен в июле, другой – в сентябре 2015 года. Плюс появилось несколько новых лотов, также связанных с ремонтом и поставкой деталей для машин местной мэрии. Согласно документам, размещенным на портале, зимой 2018 года чиновники планируют отремонтировать Renault Duster, Ford Focus, Hyundai H1, Hyundai Sonata, Mitsubishi Pajero Sport, Audi A6 Allroad Quattro Toyota Camry, а также несколько автомобилей УАЗ, включая «Патриот», и ГАЗ, включая «Волга-Chrysler». Общая сумма всех лотов, связанных с заменой деталей, составляет более 1,3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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