В финал битвы за Серов вышли бывший и действующий сотрудники УГМК. Выбывший кандидат заявляет о сговоре

В Серове завершился второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Комиссия отобрала двух кандидатов и одного – забраковала.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской думе, завтра депутатам предстоит сделать выбор из двух кандидатур: действующей главы Елены Бердниковой (в прошлом работавшей на метзаводе) и начальника управления производственно-технического комплекса того же «Надеждинского метзавода» (входит в УГМК-Холдинг) Владимира Чертовикова.

Третий кандидат, инженер «Дирекции заказчика ЖКХ и благоустройства Южного административного округа» города Москвы Александр Малков, из борьбы выбыл. По словам самого Малкова, с ним поступили бесцеремонно – не дослушали его программу до конца. «Меня не услышали. Письменный ответ о моем не допуске к голосованию депутатов местной Думы был подготовлен уже заранее, исход был заранее предрешен», – цитируют кандидата в сообществе общественного движения «Серов – это мы», основанного бывшим мэром Владимиром Анисимовым.

Ранее представители движения разместили в интернете петицию с призывом к депутатам ни в коем случае не поддерживать Елену Бердникову, так как, по их мнению, качество ее работы неудовлетворительно. Например, недавно в Серове разгорелся связанный с ее именем денежно-политический скандал: в проекте заседания гордумы появился вопрос об увеличении оклада главе на 500 тысяч рублей за 2017 год. Шикарный подарок должен быть оплачен из дефицитного бюджета Серова. При этом представители оппозиционного движения утверждают, что не принимали участия в выдвижении «серовского москвича» Александра Малкова. «Это сразу ясно было, что любых реальных но не согласованных с УГМК и Губернатором кандидатов отклонят, поэтому мы и не выдвинулись. Кстати те кто задавал эти вопросы тоже прекрасно понимали что ни у кого нет шансов кроме представителей холдинга УГМК», – написал в интернет-сообществе один из серовских активистов, Павел Козяев.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 28.11.17

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