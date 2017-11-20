Администрация Серова собирается подарить своему главе полмиллиона рублей (ДОКУМЕНТ)

В Серове может разгореться мощный денежно-политический скандал. В проекте ближайшего заседания гордумы появился вопрос об увеличении оклада главе на 500 тысяч рублей за 2017 год. Если депутаты проголосуют, Елена Бердникова получит всю сумму разом уже в декабре. Шикарный подарок будет оплачен из дефицитного бюджета Серова.

В бюджете Серова на 2017 год заложена статья расходов на содержание главы муниципального образования в размере 2 700 000 рублей. Неизвестный автор внес в повестку заседания предложение изменить приказ от 2016 года, увеличив оклад Елены Бердниковой в этом году до суммы в 3 227 815 рублей. Заседание думы назначено на 28 ноября. Если депутаты примут поправку, глава Серова до конца декабря получит недостачу – больше полумиллиона рублей.

Компетентный источник РИА «Новый День», пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что вероятность положительного решения по этому вопросу велика: «Бердникова – человек УГМК, раньше работала на металлургическом заводе. 23 из 25 депутатов – тоже «заводские». Они в едином порыве проголосуют, как им скажут. Просто холдинг решил такой подарок своему человеку сделать. За счет бюджета». Отметим, что согласно финансового отчета, представленного депутатам, дефицит бюджета в2017 году будет увеличен на 16 миллионов рублей и составит 167 миллионов рублей.

Получить комментарий непосредственно у Елены Бердниковой агентству не удалось. Пресс-секретарь администрации Вера Теляшова в течение дня сбрасывала звонки на мобильный.

Добавим, скандал с увеличением зарплаты главе Серовского муниципального образования разгорается на фоне переизбрания Бердниковой на это пост, 21 ноября начинается первый этап конкурса. «Новый День» будет следить за дискуссией вокруг спорного бюджетного вопроса.

Серов, Антон Гуськов

Серов. Другие новости 20.11.17

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