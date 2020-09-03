В Свердловской области начался прием заявлений о голосовании на дому

В Свердловской области на всех выборах, которые состоятся 13 сентября, у избирателей будет возможность проголосовать на дому при наличии уважительной причины. Это может быть состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухаживать за кем-то, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Отметим, что в регионе до сих пор действует губернаторский указ об ограничениях из-за коронавируса.

«При этом само голосование на дому будет проходить только один день, в воскресенье, 13 сентября. Сейчас избиратели могут сообщить о такой потребности своей участковой комиссии и согласовать с членами УИК удобное время», – сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Обратиться в участковую избирательную комиссию можно устно, в том числе по телефону, или письменно. Также передать просьбу допускается через родственников и волонтеров. Заявления о голосовании на дому УИК будут принимать вплоть до 14 часов 13 сентября.

В единый день голосования в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. На севере региона в Краснотурьинском округе состоятся довыборы депутата регионального заксобрания. В поселке Махнево будет избрана дума в полном составе, в Асбестовском, Сысертском, Карпинском, Гаринском городских округах, а также в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле проходят довыборы депутатов в местные думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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