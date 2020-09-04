В общежитии УрФУ у студента диагностирован коронавирус

В общежитии Уральского федерального университета на улице Комсомольской выявлен случай заражения коронавирусом. Студент едва успел заехать и жил в блоке один, сейчас его отправили в один из городских обсерваторов.

«В студенческом корпусе УрФУ № 8 по улице Комсомольской в Екатеринбурге выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевший студент находится в одном из городских обсерваторов. На момент получения результатов теста он только заселился в блок, находился там один. В общежитии проведена обработка. Дальнейшие действия строго регламентированы распоряжениями Роспотребнадзора», – говорится в сообщении Telegram-канала вуза.

Оперативный комментарий в пресс-службе университета получить не удалось. Источник «Нового Дня» в студенческой среде УрФУ подтвердил, что случай действительно был. Сейчас студентам разрешено проходить в общежитие только со стороны вахтеров, при входе заставляют надевать маску и измерять температуру. Всем советуют как можно меньше покидать свои комнаты и блоки.

Добавим, что в общежитии на Комсомольской проживает очень много иностранных студентов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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