В общежитии УрФУ выявлен студент с коронавирусом, всех соседей изолировали

В общежитии № 11 УрФУ по ул. Фонвизина, 2, у одного из студентов подтвержден случай коронавируса, заболевший госпитализирован. Его соседей по этажу изолировали.

«В 11-м студенческом корпусе УрФУ в Екатеринбурге подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа – положительный результат теста получен сегодня. Заболевший студент госпитализирован в понедельник. Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже изолированы. В корпусе – на всех этажах и в местах общего пользования – проведена дополнительная санитарная уборка», – сообщает Telegram-канал УрФУ.

В пресс-службе вуза пока не ответили на вопрос «Нового Дня» сколько всего человек изолированы и где они находятся – в общежитии или обсерваторе.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В начале сентября коронавирус был выявлен у студента в общежитии № 8. На тот момент он проживал один в секции, и изолировать других обучающихся не потребовалось.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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