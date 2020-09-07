В Свердловской области подтверждены еще две смерти от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса скончались еще два человека, таким образом жертвами заболевания стали 479 человек. По данным информационного центра по мониторингу, зафиксировано 125 новых случаев Covid-19, число заболевших в области достигло 26 163. За сутки выздоровел 61 пациент.

Добавим, Росстат обнародовал данные о смертности в июле – она оказалась значительно выше, чем год назад и в среднем за 10 лет. При этом от коронавируса за этот же месяц, согласно официальным данным оперштаба, скончались 175 человек, Росстат приводит другую цифру – 313 умерших, их которых 309 скончались от коронавируса точно и четверо весьма вероятно. Еще у 65 умерших коронавирус был, но они умерли по другим причинам, причем в 13 случаях коронавирус оказал существенное влияние.

«Новый День» запросил в оперштабе информацию о том, почему разнятся данные с Росстатом, ответ редакция не получила. Ранее также не совпали данные оперштаба и федерального центра по мониторингу о количестве выздоровевших, этот запрос «Новый День» направил 2 сентября, ответа не последовало.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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