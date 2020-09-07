В гордуме Екатеринбурга избрали новую главу «женской фракции»

Женская фракция думы Екатеринбурга избрала нового председателя взамен Елены Дерягиной, скончавшейся от осложнений после коронавируса в июле этого года. Руководителем группы стала Любовь Боркова, за ее кандидатуру проголосовали единогласно, сообщили в пресс-службе ЕГД.

Любовь Боркова рассказала, чем будет заниматься женская фракция в ближайшие месяцы: «В первую очередь мы будем рассматривать вопросы по исполнению решений, которые были приняты «Женской фракцией» ранее. Это – питание детей в школах и дошкольных учреждениях, вопрос о размещении и расположении Екатеринбургской академии современного искусства (вуз располагается в здании-памятнике конструктивизма, где в мае случился сильный пожар, – прим. ред.), организация безопасных условий в период пандемии в образовательных и спортивных учреждениях, учреждениях здравоохранения».

Депутат также заверила, что женская фракция будет реагировать на сигналы о проблемах в школах, детсадах и больницах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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