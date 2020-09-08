Свердловская область снова оказалась аутсайдером экологического рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета-2020. Свердловская и Челябинская области по-прежнему остаются в десятке самых грязных регионов страны. Они расположились на 82-й и 83-й строчках рейтинга соответственно (всего в РФ 85 субъектов).

Самыми чистыми оказались Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотский АО и Калужская область.

Как отмечает председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, метеорологи и климатологи прогнозировали, что лето 2020 года будет засушливым из-за недостатка снега зимой, но их ожидания не оправдались.

«Хотя экстремально высокие летние температуры наблюдались в некоторых регионах страны. Но к таким катастрофическим лесным пожарам, как в 2010 или 2019 году, это не привело. Возможно, хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, в Челябинске, Рязани и т.д.», – заявил Андрей Нагибин.

Как пояснятеся на сайте «Зелёного патруля», экологический рейтинг составляется на основании информационных публикаций, документов, которые описывают состояние объектов и процессов, мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками публикаций могут стать как органы власти, СМИ и общественные организации, так и граждане – они вправе пожаловаться на свой регион или же, наоборот, похвалить его.

Екатеринбург, Анна Темрук

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