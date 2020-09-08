В Свердловской области назначили первый штраф туристу, не сдавшему тест на коронавирус

Суды Свердловской области начинают штрафовать за отсутствие справки об отсутствии Covid-19 после возвращения из-за рубежа. Первое решение вынес Асбестовский городской суд.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, штраф получила жительница поселка Рефтинского, отдыхавшая в Турции. Она заплатит 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

«Новый День» уже сообщал, что на свердловчан уже составлено 115 протоколов за аналогичные нарушения, еще 187 человек в розыске. Из-за рубежа вернулись почти шесть тысяч человек, у 26 обнаружили коронавирус. Все, кто прилетает из-за границы, обязаны сдавать тест на коронавирус, отдыхающие на курортах России – нет. На сегодняшний день в Свердловской области вирус диагностировали у 26 286 человек, скончались от Covid-19 483 уральца.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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