Из-за рубежа вернулись почти шесть тысяч свердловчан, 26 из них – с коронавирусом

В Свердловскую область после отдыха за рубежом вернулись 5 924 человека, из них 5 622 сдали тест на коронавирус. Инфекцию обнаружили у 26 человек. Всего в области, напомним, более 26 тысяч людей, у которых был подтвержден Covid-19.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора, 302 человека не предоставили информацию о себе после пересечения границы. На 115 граждан за непредоставление данных о лабораторных исследованиях на Covid-19 составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Еще 187 человек разыскивают, чтобы выписать протокол.

В Роспотребнадзоре напоминают, что все граждане РФ, возвращающиеся в страну самолетом, должны до возвращения заполнить анкету на «Госуслугах», туристы также заполняют анкету на борту самолета. А по возвращении в течение трех дней они должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Обследование – за свой счет. У иностранцев при себе должен быть отрицательный тест, граждане других стран, которые прибывают в Россию на заработки, должны пройти 14-дневную изоляцию.

Как ранее сообщал «Новый День», в Свердловской области не тестируют контактных с теми, у кого выявили коронавирус, даже если они проживают в одной комнате. Регион остается в верхних строчках по ежедневному приросту заболевших, в день фиксируется более сотни случаев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

В Каменске-Уральском на заводе загорелся производственный стан. / Второкурсник журфака ответил казакам: «Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы». / 8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»