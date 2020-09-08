Камерного театра больше не будет: режиссер и директор о скандале вокруг продюсерского центра

Несколько сотрудников Камерного театра, включая главного режиссера Дмитрия Касимова, получили уведомления об увольнении с октября. Причина – преобразование театра в продюсерский центр, который для постановки проектов будет привлекать сторонние силы. Дмитрий Касимов уверяет, что увольнение – следствие травли со стороны директора Ирины Евдокимовой, длящейся уже два с половиной года. Директор же говорит, что реорганизация театра – требование времени: в продюсерском центре планируют открыть цифровой отдел для проведения онлайн-мероприятий, а также усилить фестивальную и антрепризную составляющие.

С чего все начиналось: позиция режиссера

Конфликт в Камерном театре вышел в публичную плоскость в начале сентября, когда главный режиссер Дмитрий Касимов сообщил, что ему вручили уведомление об увольнении. Режиссеру пояснили, что Камерный театр будет преобразован в продюсерский центр, где попросту нет такой должности. Главным режиссером Касимов работает с 2016 года и считает, что нынешнее увольнение – не что иное, как попытка директора Ирины Евдокимовой убрать из театра неугодных людей. По словам Дмитрия Касимова, подобным образом она действует с 2017 года – с тех пор, как пришла на пост руководителя Объединенного музея писателей Урала, в состав которого входит и театр.

«С 2018 года я вынужден был работать, подвергаясь травле, в которую директор втягивала других сотрудников. Надеясь, что этот конфликт хоть как-то разрешится, я работал – ставил и играл спектакли – занимался своим делом. Но сейчас чаша терпения переполнена. Последний год – это были сплошные препятствия: большие проблемы и трудности были при постановке спектакля «Застава на Якорном поле», «Город поэтов», премьеру которого директор не досмотрела, обвинив нас с Бутаковым в том, что мы «хаем власть на деньги, которые нам дает власть» и вот теперь «Три сестры», которые, видимо, станут переломным спектаклем в нашем театре», – написал Дмитрий Касимов на своей странице в фейсбуке.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» режиссер пояснил, что уведомления об увольнении в связи с преобразованием в продюсерский центр вручили не только ему, но еще одиннадцати сотрудникам Камерного театра. При этом никаких официальных заявлений, по словам режиссера, от руководства не было.

«Мы работаем с июля. И до сих пор не собирался коллектив и никому ничего не объясняли. Все живут в нервозной обстановке, никто ничего не понимает – будет ли театр, будет ли главный режиссер, по каким планам мы живем. На 10 сентября назначено совещание с артистами, сотрудниками театра, руководством. Вероятно, там какие-то объявления прозвучат», – рассказал Дмитрий Касимов.

Сам режиссер убежден, что продюсерский центр – только предлог, чтобы уволить неудобных сотрудников. По словам Касимова, он в последние годы активно интересовался финансовой политикой театра, в которой якобы много нестыковок.

«Если есть проблемы экономического плана в нашем учреждении, и с этим производится реорганизация, то давайте сначала сделаем независимый финансовый аудит. И будет понятно, почему не предоставлена финансовая отчетность за 2019 год. Почему такие раздутые сметы при такой разрухе? Почему зарплаты платятся не так, как должны платиться? – говорит Касимов. – Например, я главный режиссер – это руководящая должность. Но получаю я как специалист, то есть меньше. Знаю, что директора музеев в объединении тоже получают как специалисты, а не как руководители подразделений. Это хитрая махинация директора. То, что в театре происходит с финансовой точки зрения, – это мрак».

При этом сам Касимов готов остаться, если ему предложат компромисс, который всех устроит. «Я хочу остаться в театре. Считаю, что должен остаться. Я не сторонник того, чтобы занимать должность руководителя пожизненно и не собираюсь всю жизнь в Камерном театре работать. Но лет 5-6 любому режиссеру надо, чтобы поставить корабль на воду и он набрал хорошую скорость и спокойно шел. Я планировал 5-6 лет проработать и пойти дальше своим путем. Но я категорически против такого способа увольнения», – констатировал Дмитрий Касимов.

Режиссер сейчас обратился в суд, чтобы истребовать финансовую документацию Объединенного музея писателей Урала, касающуюся лично его зарплаты. Затем он будет думать, обжаловать ли свое будущее увольнение.

Сотрудники Объединенного музея говорят, что проблемы – не только в театре

Корреспонденту «Нового Дня» удалось пообщаться с несколькими нынешними и бывшими сотрудниками Объединенного музея писателей Урала, в том числе – и с театралами. Все говорят, что проблемы у комплекса действительно есть, но текущий скандал больше похож на выяснение отношений.

«В театре никого увольнять не собираются, все актеры работают и планируют дальше работать. Здесь идут личные разборки между Касимовым и Евдокимовой. И к тому, и к другому у обычных работников есть вопросы. Но это все вопросы решаемые. Скандал мало кто поддерживает. Все выжидают», – рассказал «Новому Дню» один из сотрудников, пожелавший остаться анонимом.

В музеях, которые входят в единый комплекс, тоже есть сложности – многие здания требуют ремонта, а сотрудники жалуются на понижение зарплаты. «В последний год уволились люди, которые работали здесь по 10-20 лет. Денег у музея нет, зарплаты во время пандемии коронавируса упали, хотя и так были низкие. В фондах свет за неуплату отключили, они месяц без электричества сидели. Более или менее получают только приближенные к директору, остальные никак», – рассказала одна из бывших сотрудниц музея.

Продюсерский центр – требование времени: позиция директора Камерного театра

Директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сказала, что многие высказывания Дмитрия Касимова в СМИ и соцсетях чрезмерно эмоциональны, а за эмоциями часто скрываются преувеличение и ложь. Рассказ о том, что уведомления об увольнении получили 12 сотрудников Камерного театра, по словам директора, тоже неправда.

«У нас во всем Объединенном музее писателей Урала в штате 115 человек. В театре вместе с гардеробщиками, билетерами, администраторами – 26 человек. Остальные – актеры и прочие – работают по гражданско-правовым договорам, потому что у нас антрепризный театр, мы приглашаем только на время проектов, – говорит Ирина Евдокимова. – Уведомления об увольнении получили монтировщик, администратор и главный режиссер. Дополнительно мы сократили открытые вакансии. При этом режиссеру предложили более широкие возможности – работать на проектах, сделать что-то для нас, потом идти работать с любым другим театром. Это определенная свобода. Почему это надо расценивать как тиранство? Все заявления Дмитрия Евгеньевича сделаны с горечью, с обидой, они некорректны».

Необходимость реорганизации Камерного театра, по словам директора, продиктована временем, в том числе – и новыми коронавирусными требованиями. Продюсерский центр, вероятно, будет больше времени уделять фестивальным и продюсерским проектам, хотя и от своих постановок не откажется. Кроме того, здесь планируют создать цифровой отдел для подготовки онлайн-проектов.

«Нам нужна обязательно цифровая мастерская, отдел цифровых технологий. Потому что может в любое время снова объявиться виртуальная жизнь. Нам нужны специалисты, которые могут выдавать качественный продукт, потому что мы же видели, сколько было непрофессионально сделанного [театрами в пандемию], хотя люди и искренне делали и старались. Мы хотим присутствовать в цифровом формате качественно, – рассказала директор Объединенного музея писателей Урала. – А театр остается как боевая единица в том же виде. Больше фестивалей будет, больше гастролей, продюсерских проектов. Ведь мы чтобы делать свои спектакли, каждый раз ждем, когда высвободятся артисты других театров – ТЮЗа, драмы. Мы не можем сидеть у моря и все время ждать. Создавать свои премьеры в бесчисленном количестве мы тоже не можем. У нас даже нет цехов – мы должны ждать, когда нам сделают конструкции. Нет складов, чтобы хранить декорации. Поэтому будет реорганизация».

Депутаты гордумы Екатеринбурга оценят работу Объединенного музея

Скандал в Камерном театре попал в поле зрения депутатов Екатеринбургской городской думы. Как рассказал депутат Константин Киселев, вопрос работы театра и всего Объединенного музея писателей Урала включат в план работы думской комиссии по местному самоуправлению и культурной политике. На каком именно заседании народные избранники будут обсуждать проблемы культурных учреждений, пока неизвестно, но Киселев говорит, что постарается решение вопроса ускорить, поскольку до реорганизации и увольнения главрежа остается всего месяц.

«Я за этим слежу уже долго. Лично побывал в театре, лично разговаривал с режиссером. Посмотрел гримерки, текущие крыши, двери. Театр приходит в упадок по техническому состоянию, – говорит Киселев. – Делал запросы по зарплатным схемам, как это все осуществляется, по моему запросу был сделан аудит счетной палатой. Там есть нарушения, но они не сильно существенные. Однако вопрос все равно стоит рассмотрения. В то время, когда все вокруг говорят о поддержке театров и культуры, в Екатеринбурге вдруг рассматривают вопрос об упразднении муниципального театра. Это выглядит странным».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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