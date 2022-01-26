Экс-режиссер Камерного театр Дмитрий Касимов проиграл суд о своем увольнении

Бывший режиссер Камерного театра Дмитрий Касимов проиграл суд о своем увольнении. Об этом «Новому Дню» сообщила директор объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

«Касимов обратился в суд с требованиями о восстановлении на работе и взыскании морального вреда. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении исковых требований Касимову Д.Е. отказали в полном объеме, указав на законность и обоснованность действий МАУК ОМПУ. Конфликт был решен в рамках правового поля», – сообщила Ирина Евдокимова.

Дмитрий Касимов работал в Камерном театре с 2016 года. В октябре 2020 года он получил уведомление об увольнении из-за сокращения штата. Камерный театр стали преобразовать в продюсерский центр, который для постановки проектов будет привлекать сторонние силы. Режиссер же считал, что увольнение – следствие травли со стороны директора Ирины Евдокимовой.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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