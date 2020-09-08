Выборы, выборы: в чем особенности «суровых» челябинцев и «продвинутых» свердловчан

Уже на этой неделе, с 11 по 13 сентября, выберут своих региональных депутатов жители Челябинской и Курганской областей. По мнению экспертов, для Свердловской области особый интерес представляют выборы на Южном Урале – между регионами есть некоторое сходство. Но есть и принципиальные отличия – например, прочные позиции челябинского губернатора Алексея Текслера. Тем не менее, выборы у соседей позволяют сделать некоторые выводы.

Об особенностях кампании на Южном Урале «Новому Дню» рассказал политтехнолог Александр Ханин. «Ключевая особенность данной кампании в том, что вся она завязана на губернатора Алексея Текслера. У него колоссальный кредит доверия от населения и СМИ, и его действия не критикуются. Даже визуальная часть кампании построена вокруг его плакатов «Кто, если не мы?». Им подражают, над ними смеются, их критикуют в своих листовках, но тем не менее. И если вдруг что-то случится с Текслером – даже страшно представить, что случится с областью. Вообще, такой кредит доверия – характерен для Челябинской области. Так было и с Юревичем, и с Дубровским. Правда, года через два у Дубровского что-то в отношениях с элитами и электоратом пошло не так и карьера закончилась. Посмотрим, как будет с Текслером», – считает эксперт.

Второй нюанс, который он отметил, это «отвратительно сформированные» списки кандидатов от Единой России. «Складывается ощущение, что вице-губернатор по внутренней политике Челябинской области Анатолий Векшин отдал муниципальные выборы на откуп местным элитам. В результате в муниципальные собрания депутатов получили возможность пройти люди, замешанные в коррупции, местные коммунальные царьки, люди, имеющие иные проблемы с законом, психически неуравновешенные персонажи. Интересно будет посмотреть, что внутренняя политика будет после выборов делать с этими безумными составами дум», – предполагает Ханин.

Что касается собственно выборов в законодательное собрание, то, по его мнению, парламентская оппозиция – СР, ЛДПР и КПРФ – довольно бодро ввязалась в кампанию, а потом внезапно потеряла весь пыл и слилась. «Низкая активность относительно проходных кандидатов говорит о том, что на поле законодательного собрания играется договорной матч в пользу кандидатов от ЕР. Причем не факт, что область выполнит перед оппозицией все взятые обязательства и даст за лояльность столько голосов, сколько обещано. Например, одной парламентской партии обещано семь голосов, а судя по кампании, она получит всего три».

Еще один штрих, отмеченный экспертом, – участие в кампании сторонников Навального. По его наблюдениям, они очень бодро работали с электоратом, но после того, как их лидер попал в больницу, просто исчезли из поля зрения. Все кампании остановились – и в заксо, и в муниципальные думы.

«В целом выборную кампанию в Челябинской области можно охарактеризовать как спокойную. Разве что многовато чернухи, про которую мы как-то стали в последние годы забывать, – резюмирует он. – Интересный момент из текущей кампании – голосование будет идти по новой предложенной ЦИК схеме – три дня. При этом в субботу у нас день тишины, а в пятницу, в первый день голосования, – нет. Голосуй и агитируй – и ничего за это никому, видимо, не будет. Вот так мы еще не выбирали никого».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что оценивать итоги работы партий в Челябинской области пока рановато: «Наверное, пока сложно говорить о результатах кампании, цыплят по осени считают. Можно вернуться к этому разговору после 13 сентября. Но мы уже видим, что новые партии довольно активно заявляют о себе. В выборах в челябинское заксо участвуют девять партий, из них три новых. Для чистоты эксперимента, конечно, лучше бы их было больше. Можно также посмотреть их активность в сравнении с другими регионами. Исходные позиции у них везде близки, практически везде они стартуют с нуля. Любопытно посмотреть на раскрученные федеральные проекты – «За правду» и «Зеленую альтернативу». «Зеленая альтернатива» действует активно, демонстрирует креатив в виде комиксов Васи Ложкина. Да, внимание к себе они привлекают. Но пока непонятно, как на эти «веселые картинки» отреагируют суровые челябинские избиратели. Но это ново, и их опыт будет для Свердловской области интересен. У нас в области новые партии довольно давно себя не проявляли. Я думаю, что челябинский опыт будет интересен, потому что мы во многом близки, родственный менталитет, хотя Свердловская область, конечно, более продвинута в плане партийного строительства. Ну и нельзя забывать, что в следующем году будут выборы в Госдуму. Все практики и кейсы этого года будут задействованы, их анализ, безусловно, поможет. И надо отметить, что грядет пересмотр в пользу кандидатов-одномандатников, так что конкуренция между ними будет более жесткой, чем прежде. Признаки приближающихся выборов уже заметны – в области произошла реанимация РППС, они заявили о себе, их руководителем стал Сергей Полыганов. Также произошло обновление «Родины» – отделение возглавил политтехнолог Валерий Хвостов. Появились ячейки «За правду». Свердловская область – вообще хороший плацдарм для обкатки любых политических технологий. Курганская область, где в этом году проходят выборы в областную думу, ограничена в ресурсах. Результаты предсказуемы. Поэтому, вероятно, о них ничего особенного не слышно», – считает Анатолий Гагарин.

Политолог Сергей Мошкин прогнозирует, что в челябинское заксо пройдут четыре основных парламентских партии – ЕР, ЛДПР, СР и КПРФ, хотя в округах у некоторых из них позиции очень разные. «Кроме того, в некоторых территориях неплохой рейтинг набирает РППС, возможно, пятипроцентный барьер они преодолеют. Что касается других. «Зеленая альтернатива» активна только в особо проблемных округах с точки зрения экологии, в других их не видно. А если посмотреть на список их кандидатов, то видно, что многие из них аффилированы с партией власти. Кроме того, у них вся реклама построена на комиксах Васи Ложкина. А у людей подсознательно политика все-таки ассоциируется с чем-то серьезным, – считает собеседник «Нового Дня». – Мне самому интересно посмотреть, что у них получится, потому что карикатуры довольно редко работают, и делать на этом акцент довольно рискованно. «Партия роста» и «За правду» пока показывают себя очень скромно. Основные партии работают в устоявшейся логике: «Единая Россия» прячет партийные лейблы с медведями, «эсеры» традиционно пинают власть и «Единую Россию» – за пенсионную реформу и так далее. Довольно бледные ЛДПР и КПРФ, хотя список ЛДПР традиционно возглавляет лично Владимир Вольфович. Где-то у них меньше 5%, где-то около 10%. У РППС я видел баннер – доктор в белом халате и лозунг вроде «Власти нужен доктор». А вот «Коммунисты России» Максима Сурайкина вообще регистрацию не прошли».

Делать какие-то прогнозы относительно свердловских выборов, основываясь на наблюдениях за челябинскими, Сергей Мошкин считает делом неблагодарным. «В Челябинской области – особая ситуация. В прошлом году они выбрали губернатора, Алексея Текслера, и он все еще на позитиве, он внушает избирателю надежды. Он уже объездил всю область, и не один раз, людям это нравится. Он знакомится с избирателями, с предприятиями, с предпринимателями, кредит доверия у него есть. Пять лет назад, кстати, то же самое было с Борисом Дубровским после ухода Юревича. Потом, правда, все изменилось, но это уже другая история», – считает он.

Челябинск, Екатеринбург, Елена Васильева, Евгения Вирачева

Челябинск, Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

Суд обязал РЖД выплатить материальную компенсацию за ногу, отрезанную 46 лет назад. / Камерного театра больше не будет: режиссер и директор о скандале вокруг продюсерского центра. / Зоопарк принимает овощи и фрукты для животных: «Слониха Даша очень любит яблоки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»