Депутаты требуют убрать «визуальный мусор» с улиц Екатеринбурга

Екатеринбургские депутаты потребовали от городских чиновников привести в порядок внешний вид зданий, облепленных вывесками и рекламой. Речь идет как об исторических районах, так и о новостройках. На проблему визуального мусора обратил внимание депутат Владимир Крицкий.

«Когда на улице Вайнера у нас будет единообразие вывесок? Это же историческая часть Екатеринбурга. Я на выходных был в Перми, и меня потряс город. Длительное время это была полудеревенская территория, где строили кто в лес, кто по дрова. Но вдруг в течение года ситуация изменилась кардинально. Весь центр города вылизан, вывески однотипные, ремонт дорог идет массово. Я понимаю, что там выборы губернатора в этом году, но все-таки такой прорыв в благоустройстве за один год. Когда у нас будет контроль за внешним видом зданий?» – задал вопрос Крицкий сегодня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Он подчеркнул, что застройщики согласуют с администрацией паспорта фасадов новых домов, в том числе цвета и форму коммерческих вывесок. Но после сдачи новостройки выясняется, что собственники самовольно меняют вывески, нарушая единую стилистику здания.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Храмов подтвердил, что контроль за внешним видом вывесок может быть только на этапе согласования паспортов фасадов.

«Сейчас вносятся изменения в муниципальные правила благоустройства, где мы пытаемся прописать механизм контроля и, главное, механизм административного воздействия на нарушителей. На сегодняшний день у города нет правовой возможности наказывать за несоответствие вывесок паспорту фасада», – сообщил чиновник.

Председатель комиссии Александр Колесников отметил еще одну проблему – хаотичное размещение рекламных конструкций на крышах жилых домов. Храмов ответил, что это зона ответственности МУГИСО. «Министерство этим не занимается. Когда рекламные полномочия были у города, порядка было больше», – заявил Колесников.

Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин сообщил депутатам, что сейчас администрация занимается проработкой паспорта целой улицы. То есть все объекты инфраструктуры – дома, остановки, пешеходные тротуары и дороги – должны быть в единой стилистике. К работе привлечены творческие специалисты, но пандемия коронавируса затормозила проект. По словам Бирюлина, первый уличный паспорт будет готов ориентировочно ко второму кварталу 2021 году. Если опыт будет успешный, то его перенесут на другие улицы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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