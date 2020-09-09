Чартерные авиакомпании сократили бесплатные нормы провоза багажа в два раза – до 10 килограммов

Авиакомпании, работающие на массовых туристических направлениях, с 1 октября сократили нормы провоза багажа. В багаж бесплатно можно будет сдать чемоданы весом до 10 килограммов, в ручную кладь разрешат пронести сумки определенных габаритов весом до 5 кг. За все, что свыше, придется доплатить.

Об изменениях в правилах провоза багажа авиакомпаний пишет сегодня «Вестник туроператоров России». Правила изменили в основном те компании, которые сотрудничают с туроператорами и выполняют чартерные перевозки по массовым направлениям. Новые нормы будут действовать для рейсов с 1 октября в рамках туров, приобретенных начиная с 8 и 9 сентября. Сводятся они к тому, что почти все авиакомпании сократили бесплатные нормы в два раза – с 20 до 10 килограммов на пассажира.

Так, авиакомпания Royal Flight (работает с туроператором Coral Travel) вводит правила для рейсов из России и в Россию. Один пассажир теперь может сдать в багаж бесплатно 10 кг. Норма ручной клади сокращается до 5 килограммов, сумка должна подходить под габариты 40*30*20 сантиметров. Стоимость дополнительных мест зависит от дальности перелета.

Pegas Fly и Nordwind (партнеры туроператора Pegas Touristik) вводят изменения только для чартеров, следующих за рубеж и обратно. На регулярные рейсы изменения не распространяются. В багаж пассажир тоже сможет сдать не более 10 кг. Ручная кладь – без ограничения количества мест и веса, габариты не должны превышать 40*30*20 см.

Azur Air (туроператор Anex Tour) тоже ограничил максимальный бесплатный вес десятью килограммами. За все, что свыше, нужно будет доплатить. На рейсах длительностью до 8 часов место багажа весом до 20 кг будет стоить 1000 рублей, а до 30 кг – 1500 рублей. Более длительные полеты – 1500 и 2000 руб. соответственно. Причем эти цены действуют только для бронирования через сайт, в аэропорту они увеличатся вдвое.

«Другие туроператоры и их стратегические авиапартнеры пока не сообщали об изменениях в нормах провоза багажа», – отметили в АТОР.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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