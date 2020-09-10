Поступления в бюджет Свердловской области сократились почти на 13 млрд рублей

На начало сентября поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области составили 135,7 млрд рублей, что ниже прошлогодних показателей на 12,9 млрд, – об этом на встрече у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Вопрос по доходам бюджета был первым на сегодняшней рабочей встрече. Губернатор рассказал, что, в первую очередь, доходы упали из-за введения ограничительных мер в целях противодействия распространению коронавируса. Ранее министр финансов Галина Кулаченко говорила, что по итогам года снижение доходной части может достичь 73,3 млрд рублей. По словам Куйвашева, несмотря на это, главным ориентиром при работе над новым бюджетом на 2021 год станет реализация национальных проектов.

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов поручил губернатору принять дополнительные меры, которые могли бы повысить доходный потенциал Свердловской области, а также обратить внимание на своевременное финансирование мероприятий по нацпроектам.

Вторым вопросом на повестке было питание для школьников младших классов, которое должно быть организовано по поручению президента РФ. Куйвашев рассказал, что в области бесплатное питание получают все младшеклассники еще с 2006 года. На 1 сентября 2020 года общее число таких детей составило 234 972 человека.

Затронули стороны и вопросы противодействия Covid-19. Несмотря на то, что органы власти уже проделали большую работу, Николай Цуканов заметил, что для дальнейшего усиления эффекта необходимо проведение масштабной осенней прививочной кампании против гриппа.В Свердловской области планируется привить не менее 60% от общего числа населения – это почти 2,6 млн человек.

Еще одной темой обсуждения стала ситуация, связанная с подготовкой к отопительному сезону. По информации Ростехнадзора, существует риск неполучения паспортов готовности по 22 муниципалитетам. 14 из них еще не получили акты готовности, как и в прошлом отопительном сезоне. Но Евгений Куйвашев заверил, что подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону находится на его личном контроле.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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