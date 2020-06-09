Прогноз по доходам свердловского бюджета провалился на 73 млрд рублей

По итогам пяти месяцев 2019 года финансисты делают вывод, что в областной бюджет за год поступит на 73 млрд рублей меньше, чем запланировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня депутатам заксобрания министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, серьезное падение налоговых поступлений было зафиксировано уже по итогам первого квартала. За первые три месяца года в казну поступило 49,4 млрд рублей собственных доходов, что на 3,8 млрд или на 8% ниже прогнозных значений. В апреле-мае ситуация начала ухудшаться еще быстрее. По состоянию на 1 июня в бюджет поступило 82 млрд рублей, что на 12 млрд рублей меньше аналогичного периода 2019 года.

Кулаченко отметила, что снижение налоговых поступлений связано не только с ухудшением макроэкономической ситуации, но и с необходимостью принимать меры поддержки пострадавших от пандемии отраслей. Из-за этого бюджет недополучит 3,3 млрд рублей. «Это на сегодняшний день, мы все понимаем, что эта цифра еще может измениться», – добавила Кулаченко.

Всего по итогам 12 месяцев снижение доходной части бюджета может составить 73,3 млрд рублей по сравнению с прогнозным значением. Исполнение бюджета по доходам сейчас ожидается в объеме 157,9 млрд рублей, что на 62 млрд рублей ниже 2019 года.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков добавил, что ни по налогу на имущество организаций, ни по налогу на прибыль ждать ощутимого роста не приходится. Основные надежды Терешков возложил на работающих свердловчан. «По моим ощущениям, НДФЛ останется одним из базовых источников дохода, потому что государством были приняты серьезные меры по поддержке, в частности, медработников, их доходы выросли. Кроме того, я считаю, что надо как можно скорее запускать малый и средний бизнес, люди, которые в нем работают, дают около 32% НДФЛ», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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