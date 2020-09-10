Коронавирус не сделал свердловчан более склонными к самоубийствам

В период пандемии в Свердловской области число совершенных самоубийств не выросло по сравнению с докарантинным периодом. Согласно исследованию, проведенного Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, на территории региона не был зафиксирован роста числа суицидов.

Выводы исследователей подтвердил главный психиатр Свердловской области и УрФО, главврач СОКПБ Олег Сердюк. «Невзирая на непростой период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, психологическую напряженность последних месяцев, в нашей области по-прежнему отмечается тенденция к снижению числа суицидов среди жителей области, а уровень суицидальной активности сохраняется на отметке вдвое ниже «критического», по оценке Всемирной организации здравоохранения», – првиодит слова Сердюка пресс-служба минздрава Свердловской области.

Ранее «Новый День» сообщал, что на Урале, по информации Свердловскстата, стало меньше случаев суицида.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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