На Урале стало меньше самоубийств

В Свердловской области стало меньше самоуйбиств. Об этом говорится в данных Свердловскстата. Если в 2019-м за первые три месяца умерли 115 человек, наложивших на себя руки, то в первом квартале этого года таких было 71. Сократилось и число убийств – 57 случаев в первые три месяца этого года против 75 в первом квартале прошлого

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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