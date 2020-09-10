Прививку от гриппа поставили уже 262 тысячи екатеринбуржцев

В Екатеринбурге прививки от гриппа поставили уже более 262 тысяч жителей города. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики. Там уточнили, что медики израсходовали уже 66% вакцин из первой поставки.

В понедельник, 7 сентября, сообщалось, что в Екатеринбурге привито более 125 тысяч человек. Об этом говорил начальник горздрава Денис Демидов. Он уточнял, что город получил 70% вакцины от гриппа от всего объема для Екатеринбурга – это 340 тысяч доз. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/701983.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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