Проект переноса зоопарка из центра города на окраину выберут через полгода – в трех вариантах

В течение полугода эксперты выберут три варианта размещения второй очереди Екатеринбургского зоопарка. Этим занимаются специалисты Главархитектуры Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина. При этом старая площадка в центре города тоже будет сохранена, тем более что в 2030 году ей исполнится 100 лет. Ее планируется оставить под научно-просветительскую деятельность.

Директор добавила, что точная дата представления возможных новых площадок зоопарку неизвестна. Сначала планировалось, что это произойдет в августе-сентябре, но пандемия и тут внесла свои коррективы.

Напомним, в феврале 2019 года прошла информация, что зоопарк может быть перенесен из центра города на Новокольцовский тракт. Появление нового зоопарка вошло в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. А еще раньше, в 2012 году, зоопарк хотели построить в Академическом районе, «с целью привлечения внимания мировой общественности и большей узнаваемости города за пределами России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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