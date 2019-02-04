К 300-летию Екатеринбурга снесут «вечный» недострой у цирка и отреставрируют Городок Чекистов

В администрации Екатеринбурга наметили план проектов, которые будут реализованы к 300-летнему юбилею уральской столицы. Среди них есть и те, которые значительно поменяют облик города.

Так, к 2023 году предполагается снести недостроенное здание гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, но для этого необходимо провести переговоры с собственником, сообщили РИА «Новый День» в мэрии. Кроме того, город планирует привлечь федеральные средства для реставрации Городка Чекистов – памятника конструктивизма, привести в порядок Дворец пионеров и прилегающую к нему территорию, капитально отремонтировать Театр кукол и еще ряд архитектурных памятников в городе.

Появятся и совершенно новые объекты: культурный центр «Эрмитаж Урал», храм святой Екатерины, ледовая арена «Автомобилист» на месте снесенной телебашни.

Поскольку с большой долей вероятности в Екатеринбурге в 2023 году пройдет летняя Универсиада, город готовится возводить новые спортивные комплексы – центр художественной гимнастики, легкоатлетический стадион с благоустройством целого квартала для размещения участников соревнований. Появится и современный биатлонный центр, на его проектирование уже заложены деньги в областном бюджете.

Еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга может стать перенос зоопарка из центра города на Новокольцовский тракт. Этим проектом занимается группа компаний «Синара», которая заинтересована в строительство жилого квартала на том месте, где зоопарк существует сейчас.

И, наконец, в мэрии затеяли масштабную работу по благоустройству парков, набережной Исети, развитию Литературного квартала, обновлению обелисков и памятных знаков. Также под празднование юбилея планируется реконструировать 14 школ и отремонтировать еще 50, построить две дорожные развязки, отреставрировать памятник Ленину на площади 1905 года, построить современный хирургический комплекс при ЦРБ № 23 и центр неотложной помощи, закупить новые автобусы, трамваи и троллейбусы, модернизировать подвижной состав метрополитена и организовать праздничную подсветку городских зданий.

Впрочем, в администрации Екатеринбурга отмечают, что этот план проектов пока примерный и еще требует длительных согласований.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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