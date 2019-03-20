Гостиницу на Куйбышева снова хотят достроить ‒ за бюджетные деньги

Власти передумали сносить недостроенную гостиницу на улице Куйбышева. Это следует из документов, касающихся подготовки к 300-летию Екатеринбурга. «Из областного бюджета в 2019-2020 годах выделят 30 миллионов рублей на (цитата) редевелопмент площадки недостроенной гостиницы на Куйбышева, 36. Я может что-то пропустил, а когда у объекта собственник потерялся?» ‒ пишет в своем фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Ранее у администрации Екатеринбурга были другие планы на гостиницу. Как сообщали «Новому Дню» в мэрии, здание предполагалось снести, проведя переговоры с собственником.

Судьба недостроя меняется постоянно. Например, перед Чемпионатом мира по футболу – 2018 планировалось, что здание все же достроят, но сделают из него не гостиницу, а торгово-офисный центр. В 2016 году собственник, бизнесмен Сергей Флеганов, даже получил разрешение на реконструкцию объекта. Стройка должна была завершиться в 2017-м, но собственник обратился за разрешением о переносе сроков сдачи объекта ‒ заявку одобрили и сдачу перенесли на 31 декабря 2019 года, а на время ЧМ-2018 здание просто завесили тряпками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

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