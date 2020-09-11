Пожарных перевели в режим повышенной готовности

Пожарно-спасательные подразделения Свердловской области переведены в режим повышенной готовности. Это продлится до 20:00 воскресенья, 13 сентября, когда в регионе закончится единый день голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пожарные будут дежурить на всех избирательных участках. Всего будет задействовано около 1 200 человек личного состава и около 350 единиц пожарно-спасательной техники. Накануне выборов избирательные участки проверили на исправность пожарной сигнализации, наличие огнетушителей, актуальность схем эвакуации.

Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, в 16 муниципальных образованиях Свердловской области будут работать 165 избирательных участков. Будет избран один депутат областного заксобрания (по Краснотурьинскому избирательному округу), а также депутаты муниципальных дум в 10 территориях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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