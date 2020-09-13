Явка на довыборах в заксо на 10:00 составила 6,22%

В областном избиркоме сообщили первые данные о явке избирателей в единый день голосования. В Краснотурьинском округе на довыборах депутата заксобрания к 10 часам утра проголосовали 7 852 человека, или 6,22% от числа зарегистрированных избирателей.

Общая явка на всех выборах в Свердловской области на 10:00 составила 6,47% – проголосовали 12 012 избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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