Свердловский избирком огласил явку на довыборах к 15:00

Общая явка на всех выборах в Свердловской области, которые проходят сегодня, к 15 часам дня составила 14,67%. К этому момент проголосовали 27 215 избирателей.

Самая активная кампания пока проходит на выборах думы в поселке Махнево. Там за 4 часа до закрытия участков успели проголосовать 37,24% жителей.

Явка избирателей на довыборах депутата заксобрания на севере области составила 14,64%. В округе проголосовали 18 490 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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