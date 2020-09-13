«Слева раздался стук и вой, самолет будто завис», – пассажир S7 рассказал, что было воздухе после отказа двигателя судна

Пассажиры самолета S7, который совершил экстренную посадку после отказа двигателя, возмущены действиями сотрудников аэропорта Кольцово и авиакомпании. После приземления людей, переживших сильный стресс, никто не встретил и не оказал им помощь. Пассажиры в растерянности ходили по пустым залам аэропорта и сами узнавали, как получить багаж и что делать дальше.

На борту рейса S7-1174 находился катмен Дмитрий Лучников, известный специалист в мире бокса. Он рассказал «Новому Дню», что происходило в самолете в воздухе и после приземления.

«Примерно через 40-50 минут после взлета вдруг пошел сильный стук по полу и самолет начал издавать вибрации. А потом начался вой с левой стороны, и вибрации стали очень сильные. Все испугались, кто-то из пассажиров начал плакать и молиться. Стюардессы тоже были напуганы, но они умницы, помогали людям. Затем пилот по громкой связи вызвал старшую бортпроводницу, и она сказала, что через несколько минут КВС скажет, как действовать дальше. В этот момент стало очень тревожно. У одной девушки даже началась истерика, ее пришлось успокаивать, дали ей воды. Через какое-то время самолет будто завис, и было ощущение, что есть тяга двигателя только с правой стороны, а с левой постоянно шел стук и вой. Бортпроводница объявила, что самолет будет садиться в Кольцово по техническим причинам. Мы начали кружить над городом, видимо, выжигали топливо, затем снизились, примерно на 800 метрах над землей появилась связь, и люди стали звонить своим близким. Прощаться, конечно, не хотелось. Я тоже сделал пару звонков. Затем пилот объявил, что мы приступаем к снижению. И тут началась такая карусель: то вибрация появлялась, то гул усиливался. Снижались примерно 40 минут, и это тоже было тревожно. Пилот то выпускал закрылки, то убирал их, так как в самолете начиналась вибрация. Состояние было кошмарное, но люди держались. Когда мы сели, все, конечно, аплодировали. Пилот большая умница, спасибо ему огромное. Если узнаю его имя, обязательно помолюсь за него», – рассказал Дмитрий.

Но после пережитого людей ждало еще одно испытание. По словам собеседника агентства, пассажирам вообще не оказали никакой помощи.

«В аэропорту не было никого. Точки информации не работали. Люди послонялись как зомби, сами разузнали, где находится офис S7. Туда пришло около ста человек. Сотрудница офиса, молодая девушка, сначала даже не хотела выходить к нам. Никто ничего не объяснил, воды никому не дают. Это просто мрак, нельзя так к людям относиться. Многие пассажиры были с детьми, они в растерянности. У многих шок, их до сих пор трясет от пережитого», – возмущен Дмитрий.

Он рассказал, что после долгих расспросов люди смогли получить багаж и теперь стоят у стоек регистрации. На протяжении этого времени к пассажирам S7 до сих пор не подошли ни представители аэропорта, ни сотрудники авиакомпании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.20

В Кольцово сел самолет с отказавшим двигателем. / Свердловский избирком огласил явку на довыборах к 15:00. / Сводка коронавируса: 131 новый случай, выздоровел 61 свердловчанин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»