Следователи выясняют причины экстренной посадки самолета S7 в Екатеринбурге

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку по факту вынужденной посадки в Кольцово пассажирского самолета авиакомпании S7.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, аэробус A 319, выполняющий рейс по маршруту Екатеринбург – Москва, вылетел из Кольцово 13 сентября в 15:05. После взлета сработал датчик отказа двигателя, поэтому командир воздушного судна принял решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту самолета находилось 123 человека, из них 5 членов экипажа. В 16 часов 20 минут аэробус благополучно приземлился в Кольцово. Во время инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Ранее «Новый День» поговорил с пассажиром этого рейса Дмитрием Лучниковым. Он рассказал, что через 40-50 минут после взлета с левой стороны раздался стук и гул, по салону пошли вибрации. У нескольких пассажиров началась паника. Пилот через стюардессу объявил, что самолет вернется в Кольцово по техническим причинам. Аэробус около двух часов кружил над городом, после чего начал снижение. «Снижались примерно 40 минут, и это тоже было тревожно. Пилот то выпускал закрылки, то убирал их, так как в самолете начиналась вибрация. Состояние было кошмарное, но люди держались. Когда мы сели, все, конечно, аплодировали. Пилот большая умница, спасибо ему огромное», – поделился впечатлениями Дмитрий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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