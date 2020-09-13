На свердловских выборах остается низкая явка – 17,4% к 6 часам

За два часа до закрытия избирательных участков в Свердловской области общая явка на выборах составила 17,4%. К 18:00 проголосовали 21 974 человека, сообщили в областном избиркоме.

В Краснотурьинском округе, где избирается депутат заксобрания региона, явка также остается невысокой – 17,42%, или 32 327 человек.

Лидером по-прежнему является поселок Махнево, жители которого выбирают состав местной думы. Здесь к 6 часам вечера на участки пришли 46,5% избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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